Başkentli İş Adamlarından Reform Çağrısı

Başkentli iş adamları, halk oylaması sonrası ekonomik reformların hızlandırılmasını istedi.



Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, yaptığı yazılı açıklamada, halk oylamasını sonrası, ülkede yapısal reformların gerçekleştirileceği bir dönem olmasını diledi. Erkoç, şunları kaydetti:



"Aziz milletimiz ülkemizin geleceği için 'evet' demiştir. Birliğin bütünlüğün sağlanacağı, tüm Türkiye'nin bir olabileceği güzel geleceklere gideceğiz. Bundan sonra işimize gücümüze odaklanıp çalışmaya devam etmemiz lazım. Yöneticilerimiz de durumu değerlendirip üzerine düşeni yaparlar inşallah. Ülkemizin üretime, istihdama, markalaşmaya ihtiyacı var. Bir an evvel komşu ülkelerle de diyaloglarımızı iyileştirmemiz gerekiyor. Özellikle Avrupa ülkeleriyle. Çünkü ihracatımızın yüzde 50'ye yakını Avrupa ülkeleriyle yapılıyor."



Ankara Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) Onursal Başkanı Barış Aydın ise halk oylamasının kazananının Türkiye olduğunu, halkın güven ve istikrarın devamına yönelik görüş bildirdiğini kaydetti.



Aydın, "Bundan sonra bir olacağız, birlik olacağız. Ülkemizi hem ekonomik anlamda hem de bundan sonraki dev projelerle şahlandıracağız. Yeni sistemin sağladığı istikrar ve güven ile yatırımlar hızlanacak böylece hem üretim hem istihdam hem de ihracatımız artacak. 2023 hedeflerimize daha emin adımlarla yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi Başkanı Ercan Kahraman da halk oylaması sonrası yapılacak reformlara dikkati çekerek, "Sürdürülebilir büyümenin anahtarı olan ekonomik ve yapısal reformların hayata geçirilmesinin önü açılmıştır. Ülkemiz için ekonomimiz için güzel bir gelecek olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.