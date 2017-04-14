Başkentli Çocuklardan Karate Şov

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Planet Aile Yaşam Merkezi'nin ev sahipliğinde, "İller Arası Karate-do Dostluk Şampiyonası" düzenledi.



Karate şampiyonasında, Planet Aile Yaşam Merkezi Çocuk Kulübü üyesi sporcularından oluşan "Güneşin Çekirgeleri" takımı, 55 birincilikle şampiyon oldu. Turnuvaya, "Güneşin Çekirgeleri" takımı, Demetevler Akyıldırım Karate do Spor Kulübü, Zonguldak Kuzey Karate do Kulübü, Zonguldak Alaplı A Karate Gençlik Spor Kulübü ve Denizli Doruk Spor Kulübü sporcuları katıldı. Şampiyonada 7-15 yaş aralığında toplam 100 grupta yarışma yapıldı. Gruplar arasında, antrenörlüğünü Serap Cengiz'in yaptığı Planet Aile Yaşam Merkezi Güneşin Çekirgeleri 55 birincilik, 38 ikincilik, 41 üçüncülük; Akyıldırım Spor Kulübü 32 birincilik, 27 ikincilik, 65 üçüncülük, Alaplı Karate Gençlik Spor Kulübü 10 birincilik, Kuzey Karate-do 5 birincilik, Denizli Doruk Kulübü 3 birincilik aldı. Bu sonuçlara göre şampiyonluk kupasını, Planet Aile Yaşam Merkezi Güneşin Çekirgeleri Karate-do ekY)Y)ibi alırken, 2. Akyıldırım Karate-do, 3. Alatlı Gençlik Spor Kulübü oldu. - ANKARA