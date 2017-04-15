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Başkente, Yenilenebilir Enerji Santralleri Kurulacak
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Başkente, Yenilenebilir Enerji Santralleri Kurulacak

Ankara Büyükşehir Belediyesince, yenilenebilir enerjiyi desteklemek amacıyla ilçelere güneş ve rüzgar enerjisi santralleri kurulacağı bildirildi.

Başkente, Yenilenebilir Enerji Santralleri Kurulacak

Ankara Büyükşehir Belediyesince, yenilenebilir enerjiyi desteklemek amacıyla ilçelere güneş ve rüzgar enerjisi santralleri kurulacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclisi Toplantısı'nda, yenilenebilir enerjiyi desteklemek amacıyla ilçelere güneş ve rüzgar enerjisi santralleri kurulması kararı alındı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Nail Çimen başkanlığında yapılan toplantıda, kente ilişkin konular görüşüldü. Toplantıda, Ankara'nın sanayileşme hızına, artan nüfusa ve büyüyen ekonomisine paralel olarak enerji tüketiminin yükseldiği belirtildi.

Güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin, yapım, işletme maliyetleri ve verim açısından karlı bir enerji elde etme yolu olduğu bildirilen yazıda, fosil yakıtların doğaya verdiği zarara dikkat çekildi.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına, güneş enerjisi potansiyeli olan ilçelere güneş enerji santralleri, rüzgar enerjisi potansiyeli bulunan ilçelere rüzgar enerji santralleri kurulması için ihale yapılması ve yapımı tamamlandıktan sonra da işletilmesi veya kiraya verilmesi için onay verildi.

Konuya ilişkin, ulusal veya uluslararası kredi kuruluşları veya bankalarla kredi anlaşması yapılması konusunda da Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilendirildi.

Başkanlık teklifi, oy birliğiyle kabul edildi.

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