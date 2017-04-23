Başkente nisan ayında kar sürprizi



ANKARA - Başkent'te sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Güne kar yağışı ile başlayan vatandaşlar fotoğraf çekmek için telefonlarına sarıldı.

Ülke genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava Ankara'da sabah saatlerinde kendini kar yağışı olarak gösterdi. Kar sürprizi ile uyanan vatandaşlar, fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Nisan ayının sonlarına gelinmesine rağmen soğuyan havanın ardından binaların bacaları tekrar tütmeye başladı.

(AS-BC-BA-Y)