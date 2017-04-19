Başkent Zehir Tacirlerinden Temizleniyor

Ankara'da son bir haftada uyuşturucu ile mücadele kapsamında 31 ayrı olayda 15 kişi tutuklanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.



Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünce 10-17 Nisan 2017 tarihleri arasında meydana gelen 31 ayrı olayda "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçundan 27 şüpheli şahsa, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak" suçundan 30 şüpheli şahsa, diğer suçlardan ise 1 şahsa işlem yapıldı. Firari 1 kişinin aranmasına devam edilirken, ayrıca iki faili meçhul olay meydana geldi. Olaylar ile ilgili yakalanan şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 12 şahsın ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı kaydedildi. Bu yakalamalarda 7 kilo 656 gram esrar, 4 kilo 115 gram eroin, 1 gram kokain, 280 gram skunk, 171 adet sentetik ecstasy hap, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 14 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 45 TL para ele geçirildi. - ANKARA