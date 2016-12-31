Başkent Yılbaşında Bin 110 Kamerayla Mercek Altında

Başkent'te yılbaşı dolayısıyla güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Vatandaş yoğunluğunun fazla olduğu ve etkinlik olması muhtemel bölgeler kameralarla saniye saniye izlenirken, 5 bin 800 polis de görev yapıyor.



Başkent'te yılbaşı dolayısıyla güvenlik düzeyi en üst seviyeye çıkarıldı. Başkent'in işlek caddeleri, vatandaşların yoğunlukta olduğu bölgeler ve etkinlik olması muhtemel bölgeler, Ankara Kent Güvenliği Yönetim Merkezi'nde 24 saat kesintisiz olarak bin 110 MOBESE kamerasıyla izleniyor. Bunun yanı sıra Kutlama alanlarından olan Kızılay meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi, Bahçeli 7. Cadde gibi kutlama alanları trafiğe kapatılarak demir bariyerlerle çevrildi. Bu bölgelerde kontrol noktaları oluşturularak kutlama alanlarına girişlerde üst ve çanta aramaları gerçekleştirilecek. Yılbaşı dolayısıyla 5 bin 800 polis görevinin başında olacak. Bu tedbirlere ek olarak 12 tane atlı polis devriye görevinde olacak. Şehir giriş ve çıkışlarındaki arama ve yol kontrol faaliyetleri de kesintisiz olarak devam edecek. - ANKARA