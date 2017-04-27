Ankara'da Yolcu Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı: 11 Yaralı

Başkent'te, şehirler arası yolcu otobüsü ile elma yüklü kamyonun çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon, şarampole devrildi. Kamyonun kasasındaki tonlarca elma yola savruldu. Kamyonda bulunan 2 kişi ile 9 otobüs yolcusu yaralandı.

OTOBÜS VE KAMYON BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza, sabah saatlerinde Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Adana'dan İstanbul'a yolcu taşıyan Mehmet N. kontrolündeki otobüs ile Hüseyin G. idaresindeki kamyon, Gölbaşı şehir merkezine 20 km kala Ahiboz mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon, şarampole devrildi. Kamyonun kasasındaki tonlarca elma yola savruldu. Kamyonda bulunan 2 kişi ile 9 otobüs yolcusu yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, yolda başka kazaların yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı. Yol, dubalarla tek şeride düşürüldü. Kazadan yaralanmadan kurtulan yolcular, kendilerini almak için gelecek başka bir otobüsü beklemeye koyuldu.

"YOL BOYUNCA UYUYORDUM"

Otobüs yolcularından Ali Can, "Yol boyunca uyuyordum. Uyandığımda patlama sesi gibi bir ses geldi. Herkes panik içerisinde bağırıştı. Şoförümüz yine iyiymiş ki otobüsü yatırmadı. Allah korusun yatırsaydı ölenler olurdu." diye konuştu.

"OTOBÜS YATIRSA HER YER KAN REVAN İÇİNDE KALIRDI"

Otobüsün diğer şoförü Necdet Subaşı ise, "Adana'dan yola çıktık Aksaray'a kadar geldim. Aksaray'da direksiyonu diğer şoför arkadaşa devrettim. Otobüsün arka tarafında uyuyordum. Bir gürültüyle, patlama sesiyle uyandım. Otobüste panik vardı, yolcuları sakinleştirmeye çalıştım. Sonra indik baktık ki kamyonla çarpışmışız. Kamyonun şoförü ya uyumuş ya da fark edememiş. Allah'tan şoförümüz panik yapmamış. Panik yapıp otobüsü yatırsa her taraf kan revan içinde kalırdı. Bir de Allah'tan muavin kaza anında ön tarafta oturmuyordu. Otobüsün o tarafı içine çöktü, burada biri oturmuş olsa ölmüştü." ifadelerini kullandı.

Polis ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.