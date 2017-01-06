Başkentte Yeni Doğmuş Bebek Cesedi Bulundu

Ankara'nın Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi'nde çöp poşetine sarılı bir bebek cesedi bulundu.

SOKAKTA OYNAYAN ÇOCUKLAR FARK ETTİ

Edinilen bilgilere göre, sokakta oynayan çocuklar siyah çöp poşetini fark etti. Çocuklar tarafından açılan poşetteki bebek cesedi yere düştü. Cesedi gören çocuklar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yeni doğmuş olduğu tahmin edilen bebeğin öldüğünü tespit etti. Öte yandan cinsiyetinin kız olduğu öğrenilen bebeğin kollarının kesildiği belirtildi. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.