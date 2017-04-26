Başkent'te Yaşlı Kadının Evine Kalaşnikoflu Saldırı

Başkent'te yalnız yaşayan yaşlı kadının evi, kimliği belirlenemeyen kişilerce uzun namlulu silahlarla kurşun yağmuruna tutuldu. Olay, gece saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Uğur Mumcu Mahallesi Başkent Bulvarı üzerinde bulunan 184 Evler Sitesi içindeki Selma Y.'ye ait evin önüne gelen 3 kişi, evin bahçesinde dolaşmaya başladı. Şahısları fark eden bir site sakini, hırsızlık şüphesiyle polis ekiplerine ihbarda bulundu. Görgü tanığının 155 görevlisine ihbarda bulunduğu sırada, zanlılar yanlarında getirdikleri uzun namlulu silahlarla eve ateş açmaya başladı.