Başkent'te Uyuşturucu Tacirlerine Geçit Yok

Başkent'te Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 kilo 656 gram esrar, 1 kilo 282 gram eroin, 258 adet ecstasy ve 507 gram kokain ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonda 66 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Haklarında yasal işlem yapılan şahıslardan 17'si tutuklanarak cezaevine konuldu. Operasyonda 7 kilo 656 gram esrar, 1 kilo 282 gram eroin, 507 gram kokain, 12 gram skunk maddesi, 1 gram bonzai maddesi, 258 adet ecstasy hap, 15 gram metamfetamin maddesi, 7 adet sentetik ecza hap maddesi, 3 adet tabanca, 5 adet şarjör, 131 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 783 bin 310 TL, 2 bin 189 dolar ile 100 euro ele geçirildi. - ANKARA