Başkent'te Uyuşturucu Operasyonları: 4 Gözaltı

Başkentte Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir ev ile yol uygulamasında durdurulan bir araçta yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 20 Nisan 2017 tarihinde saat 19.20 sularında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak/kabul etmek veya bulundurmak, uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak" suçları ile ilgili yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında şüpheli şahıs B.S.'nin Gölbaşı'ndaki adresinde arama yapıldı. Aramalarda, 12 adet beyaz bidon içerisinde toplamda 1 kilo 257 gram skunk esrar maddesi, daralı ağırlığı 33 gram toz esrar maddesi, daralı ağırlığı 113 gram beyaz renkli kilitli şeffaf paketleme malzemesi ile hassas terazinin ele geçirildiği ve şüpheli B.S.'nin yakalandığı kaydedildi. Şüpheli B.S., "Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlama" suçundan Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.



21 Nisan 2017 günü saat 00.23 sularında Kahramankazan ilçesinde, İstanbul'a uyuşturucu madde götürüleceği bilgisini alan Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yapıldı. Yapılan çalışmalarda Kahramankazan otoban gişelerinde bulunan uygulama noktasına gelen ve öncü olduğu değerlendirilen bir aracın ve bu araçtan 10 dakika sonra uygulama noktasına gelen diğer aracın da durdurulduğu bildirildi.



Hassas burunlar tepki verince tespit edildi



Araçlarda yapılan arama esnasında uyuşturucu arama köpeğinin tepki vermesi üzerine aracın motor kaputu altındaki ön cam göğüs boşluğu arasına konulmuş bir vaziyette 715 gram uyuşturucu-uyarıcı kokain maddesi ele geçirildi. Araçları kullanan şüpheli şahıslar Y. M. ve İ. A. ile birlikte araçta bulunan Y. A., hakkında "Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlama" suçundan işlem yapılarak Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği bildirildi. - ANKARA