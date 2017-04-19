Başkent'te Trafik Kazası

Ankara Çevre Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, karşı yola geçerek devrildi.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Çevre Yolu Mamak istikametinde giden Bülent D.'nin kontrolündeki 06 FG 6264 plakalı beton mikseri, yoldan çıkarak karşı şeride geçti.



Yol kenarındaki toprak alana devrilen mikserin sürücüsü Bülent D. çevredeki diğer sürücülerin yardımı ile araçtan çıkarılarak, Ankara Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.



Hafif yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.