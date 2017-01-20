Başkent'te Trafik Kazası

Ankara'da direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin yön tabelasına çarpmasıyla meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Mamak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Doğukent Caddesi üzerinden Çankaya istikametine doğru seyreden Serdar Dişbuga'nın idaresindeki 06 DD 7782 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Doğukent Caddesi ile Natoyolu Caddesi'nin kesişiminde bulunan yön tabelasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin parçaları yol üzerine savrulurken, yaralı sürücü de araç içinde sıkıştı.



İhbar üzerine kaza alanına polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye erleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kurtarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için, cadde üzerinde güvenlik önlemleri aldı.



Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı. - ANKARA