- Başkent'te silahlı yaralama

Husumetli olduğu arkadaşını bacağından vurarak kaçtı



ANKARA - Başkent'te aralarında husumet olan 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi bacağından yaralandı.

Olay, 10.30 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emek 8. Cadde 11. Sokakta, Bahçelievler Polis Karakolunun yan tarafında bulunan evde, husumetli oldukları öğrenilen Sercan Akdemir ile Ramazan Uç arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyünce silahına sarılan Ramazan Uç, Sercan Akdemir'i bacağından yaraladıktan sonra 06 DV 9795 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Sercan Akdemir'e ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri de evde inceleme yaparken kaçan şüphelinin yalanması için çalışma başlatıldı.

(UKY-BT-