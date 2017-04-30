Başkent'te Silahlı Yaralama

Ankara'da bir kişi, tartıştığı iş ortağını pompalı tüfekle ağır yaralayarak kaçtı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Keçiören Hisar Mahallesi Lojman Sokağı'nda bir inşaatta iş ortaklığı yapan ve bir süredir aralarında husumet bulunan Taner S. ve Sönmez S. arasında dün tartışma çıktı.



Çalışanların araya girmesi sonrası bölgeden ayrılan Taner S, bu sabah saatlerinde inşaata tekrar geldi. Kahvaltı yapan Sönmez S'ye yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açan Taner S, plakası alınamayan beyaz renkli bir araçla olay yerinden kaçtı.



Yüzünden ve göğsünden ağır yaralanan Sönmez S. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.