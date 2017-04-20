Başkent'te silahlı saldırı: 1 yaralı



ANKARA - Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Maltepe Kubilay Sokak'ta M.B. isimli bir kişi arkasından koşarak gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu ayağından yaralanan M.B. yakında bulunan bir otele girerek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.B.'yi hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.