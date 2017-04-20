Başkent'te Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Ankara'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesinde Maltepe Kubilay Sokak'ta M.B. isimli bir kişi, arkasından koşarak gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ayağından yaralanan M.B., yakında bulunan bir otele girerek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.B.'yi hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA