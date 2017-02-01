Başkent'te Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Ankara'da Suriye uyruklu bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.



Olay, saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi, Sakalar Kavşağı istikametinde yaya olarak ilerlerken silahlı saldırıya uğradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Bacağından yaralanan şahsa olay yerinde ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri, yaralıyı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 3 kişinin saldırıyı gerçekleştirmelerinin ardından araçla olay yerinden kaçtığını belirledi. Saldırganlardan birinin isminin Cihangir E. olduğu bilgisine ulaşan polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - ANKARA