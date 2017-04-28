Başkent'te PTT şubesindeki yangın paniğe neden oldu



ANKARA - Başkent'te bir PTT şubesinin çatı kısmında bulunan baz istasyonunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Çatıya tadilat için çıkan işçinin alevleri fark etmesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 10.00 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Libya Caddesi üzerinde bulunan Ahmetler Postanesinin çatı kısmında bulunan baz istasyonunda yangın çıktı. O sırada kırılan kiremitleri değiştirmek için çatıya çıkan işçi, alevleri fark etti. Durumun yetkilere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveninden yararlanarak bina çatısındaki yangına anında müdahalede bulundu. Kısa sürede söndürülen yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları boyunca polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, çalışmalar Libya Caddesi'nde trafik yoğunluğuna neden oldu.