Başkent'te PTT Şubesindeki Yangın Paniğe Neden Oldu

Başkent'te bir PTT şubesinin çatı kısmında bulunan baz istasyonunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Çatıya tadilat için çıkan işçinin alevleri fark etmesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Çankaya'da Libya Caddesi üzerinde bulunan Ahmetler Postanesinin çatı kısmında bulunan baz istasyonunda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. O sırada kırılan kiremitleri değiştirmek için çatıya çıkan işçi, alevleri fark etti. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımı ile yangını kısa sürede söndürdü. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, çalışmalar Libya Caddesi'nde trafik yoğunluğuna neden oldu. Yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. - ANKARA