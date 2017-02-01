Başkent'te Otomobil Cayır Cayır Yandı

Ankara'da bir otomobil seyir halindeyken alev alarak yandı.



Olay, saat 17.00 sıralarında Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ovacık Mahallesi Çambaşı Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri intikal etti. Yangına müdahale eden itfaiye erleri, yangını kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - ANKARA