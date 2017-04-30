Başkent'te Metruk Binada Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Başkent'te metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



Yangın, saat 15.30 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binanın en üst katında yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarı alan itfaiye ekipleri, hatalı parklardan dolayı olay yerine ulaşmakta zorluk çekti. Zor da olsa bölgeye ulaşan ekipler, yangına anında müdahalede bulundu. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülürken, yangına metruk binayı kullanan madde bağımlısı şahısların neden olduğu iddia edildi.



Kısa süreli paniğe sebep olan yangını söndürme çalışmaları sırasında bir ambulans tedbir amaçlı bekletilirken, çalışma boyunca Kızılmak Caddesi trafiğe kapatıldı. - ANKARA