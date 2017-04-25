Başkent'te Korkutan Yangın

Başkent'te üç katlı bir binanın çatısında çıkan yangın nedeniyle, çok sayıda iş yerinde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye erlerinin uzun süre müdahale ettiği alevler, güçlükle söndürüldü.



Olay, saat 04.30 sularında Çankaya'da meydana geldi. Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bulunan 54 numaralı binanın çatısı, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli nöbetçi polis memurları fark etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, alevlere hızla müdahale etmeye baladı. Yanan binanın etrafında bulunan apartmanlarda yaşayan insanlar, polis ekipleri tarafından uyandırılarak tahliye edildi. Çatıda başlayan yangın, binada bulunan düğün salonu ve kafelere de sıçradı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında çatıda küçük çaplı patlama ve çökmeler yaşandı. İtfaiye erlerinin 1 saatten uzun süren uğraşları sonucu, yangın güçlükle kontrol altına alındı.



Çok sayıda vatandaş, alevleri korku dolu gözlerle izledi. Cemal Gürsel Caddesi'nin Mamak istikameti ve Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nün etrafında bulunan bazı sokaklar, yangın söndürülene kadar trafiğe kapatıldı. Tedbir amacıyla binanın yakınında ambulans ve sağlık ekibi bekletildi.



Yanan binanın giriş katında bulunan restaurantın sahibi Ahmet Kızıl, yangının çatıda bulunan iki adet baz istasyonundan kaynaklandığını iddia etti.



Yangının çıktığı saatlerde binada kimsenin olmaması nedeniyle yaralanan yada dumandan etkilenen olmadı. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini saptamak için inceleme başlattı.



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