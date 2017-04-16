Başkent'te Kafede Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 4 Yaralı

Başkent'te bir kafede alacak-verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.



Olay, saat 14.30 sıralarında Çankaya ilçesindeki Yıldızevler 4. Cadde'de bir kafede meydana geldi. Sedat A. isimli şahıs, yanındaki 2 kişi ile birlikte alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Mustafa Ö. ve yanındaki 3 kişinin bulunduğu kafeye geldi. Yaşanan tartışmanın ardından taraflar birbirine silah çekti. Yaşanan çatışma sonucunda 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA