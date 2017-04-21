Başkent'te Gece Yarısı Korkutan Yangın

Başkent'te bir apartmanın 3. katında bulunan dairede çıkan yangın, mahalle sakinlerini paniğe sevk etti. Yanan evde, büyük çaplı maddi hasar oluştu.



Olay, gece saatlerinde Keçiören'de meydana geldi. Kalaba Mahallesi Haliç Sokak'ta, 4 katlı binanın 3. katında bulunan Yusuf S.'ye ait daire, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri, binanın karşısındaki Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün güvenlik görevlileri fark etti. Durumun polis ve itfaiye ekiplerine bildirmesi sonucu, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.



Güvenlik görevlileri, yanan apartman ve etrafındaki apartmanlarda yaşayan aileleri uyandırarak evlerini tahliye etmelerini sağladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Apartman boşluğunu saran yoğun duman nedeniyle güçlükle yanan eve ulaşan itfaiye erleri, kapıyı kırarak içeri girdi. Alevler, müdahale sonucu kısa sürede söndürüldü. Yanan dairede büyük çaplı maddi hasar oluştu.



Daire sahibi Yusuf Sarıtaş'ın yangın esnasında iş yerinde olduğu, eşinin ise kızının doğum yaptığı hastaneye gittiği öğrenildi. Apartman sakinleri, yangın esnasında patlama sesi duyduklarını iddia etti.



İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. - ANKARA