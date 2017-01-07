Başkent'te Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Başkent'te etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Aşırı rüzgar nedeniyle reklam tabelaları uçtu.



Ankara'da gece saatlerinden itibaren şiddetini artıran rüzgar, hayatını olumsuz etkilemeye başladı. Aşırı rüzgar nedeniyle çok sayıda reklam tabelası ve pano devrildi. Kızılay Meydanı uçan dev reklam afişi nedeniyle bir süre trafik kontrollü olarak verildi. - ANKARA