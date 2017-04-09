Başkent'te Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde tartıştığı arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Bir ay önce Atatürk Mahallesi'ndeki evinde Haydar Gürkan Gültiken'i tabancayla vurarak öldürdürdükten sonra kaçan zanlı Seyfettin E'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.



İhbar üzerine Altındağ ilçesinde bir dolmuşu durduran polis ekipleri araç içerisinde zanlıyı yakaladı.



Götürüldüğü Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgusu yapılan zanlının, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Gültiken'i öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.



İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.