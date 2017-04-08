Başkent'te Can Pazarı

Başkent'te devam eden bir inşaat çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir işçi itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yaralı olarak kurtarıldı.



Olay, 17.00 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birlik Mahallesi 497. Sokak ile 499. Sokak'ın kesiştiği noktada devam eden bir inşaatta göçük meydana geldi. Göçüğün meydana geldiği sırada çalışma yapan tesisatçı Mustafa Tok, toprak altında kaldı. Durumu fark eden çalışma arkadaşları, hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, toprak altında kalan Tok'u çıkarmak için çalışma başlattı. Tok'un arkadaşları da göçük altında kalan mesai arkadaşlarını çıkarmak için seferber oldu. Yoğun çabalar sonucu göçük altından çıkarılan Tok, sedyeye alınarak arkadaşları ve 112 Acil sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa taşındı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen inşaat işçisi, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. - ANKARA