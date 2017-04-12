Başkent'te Arkadaşını Bacağından Vuran Şahıs Kaçtı

Başkent'te aralarında husumet olan iki arkadaş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi bacağından yaralandı.



Olay, 10.30 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emek 8. Cadde 11. Sokak'ta, Bahçelievler Polis Karakolunun yan tarafında bulunan evde, husumetli oldukları öğrenilen Sercan A. ile Ramazan U. arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüyünce silahına sarılan Ramazan U., Sercan A'yı bacağından yaraladıktan sonra 06 DV 9795 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bacağından yaralanan Sercan A.'ya ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri de evde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - ANKARA