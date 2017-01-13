Başkent'te Akraba Cinayeti: 2 Ölü

Ankara'da bir kişi, aralarında husumet bulunduğu belirtilen 2 akrabasını ateşli silahla vurarak öldürdü.



Olay, gece saatlerinde Keçiören'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akrabası Ömer K. ve Ahmet isimli şahısla aralarında husumet bulunan Ö.D., şahısları Karargahtepe Mahallesi Atış Caddesi üzerinde bulunan evlerinde ateşli silahla vurdu. Ö.D., olaydan sonra gecenin karanlığından faydalanarak izini kaybettirdi.



Olayın ilgililere haber verilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Ölüm haberini alan akrabalar, evin önünde sinir krizleri geçirdi. Cenaze çıkarılmadan önce evin önünde toplanan şahıslar arasında arbede yaşandı.



Olay yeri inceleme ekipleri, cinayetin gerçekleştiği evde delilleri topladı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından cenazeler morga kaldırıldı.



Polis ekipleri, olay hakkında soruşturma başlattı. - ANKARA