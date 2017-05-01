Başkent'te 1 Mayıs kutlamalarına yoğun güvenlik önlemi



ANKARA - Başkent'te çeşitli konfederasyon, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının Kolej meydanında gerçekleştireceği 1 Mayıs kutlamaları öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Başkent'te Kolej meydanında DİSK, KESK gibi konfederasyon, sendika ve sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek olan 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları öncesi polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kolej meydanına gelen yollar kamyon ve TOMA'larla kesilerek araç trafiğine kapatılırken, giriş noktalarına x-ray cihazları kuruldu. Dikimevi'nden Kolej meydanına kadar olan yol güzergahı bariyerlerle kapatıldı. Köpeklerle miting alanında ve yakın bölgelerde aramalar yapıldı. Alanda toplanmalar başlarken polisler vatandaşları ve çantalarını didik didik arayarak meydana aldı.