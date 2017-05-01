Başkent'te 1 Mayıs Kutlamaları

Başkent'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için Kolej Meydanı'na gelen vatandaşların alana alınma işlemleri tamamlandı.



KESK, DİSK, TMMOB gibi çeşitli sendika, siyasi parti ve STK'ların 1 Mayıs kutlamalarını yapacakları Kolej Meydanı'nda polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Katılımcılar, kurulan arama noktalarından geçmelerinin ardından alana alındı. Miting nedeniyle Kolej Meydanı'na çıkan sokaklar trafiğe kapatıldı. Bazı grupların arama noktalarından geçmelerinin ardından alana koşarak girdiği görülürken, alınma işlemleri tamamlandı. Miting, yapılan konuşmalarla devam ediyor. - ANKARA