Başkent'te 1 Mayıs Kutlamaları

Başkent'te 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı iki noktadan biri olan Kolej Meydanı'na katılımcılar aranarak alınmaya başlandı.



KESK, DİSK gibi çeşitli sendika, siyasi parti ve STK'ların 1 Mayıs kutlamalarını yapacakları Kolej Meydanı'nda polis ekiplerinin kurduğu arama noktalarında katılımcılar, yapılan aramanın ardından meydana alınıyor. Miting nedeniyle Ziya Gökalp Caddesi, Libya Caddesi, Cemal Gürsel Bulvarı ve Aksu Caddesi trafiğe kapatıldı. - ANKARA