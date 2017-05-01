Başkent'te 1 Mayıs Kutlamaları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Türk-İş Konfederasyonu ve bazı sendikaların Anadolu Meydanı'nda düzenlediği kutlamalar şenlik havasında başladı.



Türk-İş Konfederasyonu ve bazı sendikaların Anadolu Meydanı'nda düzenlediği 1 Mayıs kutlamaları, grupların güvenlik kontrolünden geçmesi ve alandaki yerini almasıyla başladı. İşçilerin, taleplerini içeren sloganlar attığı kutlamalar şenlik havasında geçiyor. Alandaki grupların türküler eşliğinde halaylar çekmesiyle renkli görüntüler oluştu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın kutlamalarda bir konuşma yapması bekleniyor.



Anadolu Meydanı'nda kutlamalar nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. - ANKARA