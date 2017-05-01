Başkent'te 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Başkent'te KESK, DİSK gibi çeşitli konfederasyon, sendika, siyasi parti ve STK'lar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü coşkulu bir şekilde kutladı. Başkent'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün coşkuyla kutlandığı alanlardan biri de Kolej Meydanı oldu. KESK, DİSK gibi konfederasyon, sendika, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti üyeleri Dikimevi ve Kızılay meydanında bir araya gelerek Kolej Meydanı'na yürüdü. Meydana girişlerde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Programa katılanlar ve eşyaları x-ray cihazlarından geçirilerek, detaylı aramaları yapıldıktan sonra alana alındı. Grup temsilcileri, meydanda toplananlara hitap ederek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Kutlamalar dolayısıyla yoğun güvenlik önlemi alan Ankara polisi herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş tedbirler aldı. Program boyunca çevik kuvvet ekipleri, sivil ekipler, asayiş ekipleri, trafik ekipleri, köpekli ve atlı polisler etrafta kuş uçurtmadı. Alınan güvenlik önlemlerine bir helikopter de havadan destek verdi.



Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök ve milletvekilleri de katıldı. Yapılan açıklama ve kutlamaların ardından gruplar olaysız şekilde dağıldı.



(Uğur Kan Yüksek - Fatih Erdoğan - Ömer Çetin /İHA)