Başkent Şehidini Uğurluyor

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek, Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor.



Suriye'de devam eden El Bab operasyonunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılınıyor. Kılınan cenaze namazına şehidin yakınlarının yanısıra Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit astsubay, kılınan cenaze namazının ardından Çankaya ilçesine bağlı Kömürcü Mahallesi Mezarlığı'na defnedilecek. - ANKARA