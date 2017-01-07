Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ile İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılacak planlı elektrik kesintilerini iptal etti.
Enerjisa'ya bağlı Başkent EDAŞ ve AYEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamalara göre, Başkent elektrik dağıtım bölgesinde 7-8 ve 9 Ocak tarihlerinde planlanan kesintiler yapılmayacak.
AYEDAŞ bölgesinde de 7-11 Ocak tarihleri arasındaki planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılması planlanan elektrik kesintileri gerçekleştirilmeyecek.
Başkent Edaş ve Ayedaş Elektrik Kesintilerini İptal Etti
Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ile İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılacak planlı elektrik kesintilerini iptal etti.
Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ile İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılacak planlı elektrik kesintilerini iptal etti.
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