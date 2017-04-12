Başkent Edaş'tan Bakım ve Yenileme Çalışmaları

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'nin (EDAŞ), hizmet bölgesinde sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlayabilmek amacıyla mart ayında elektrik şebekelerinde yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.



Başkent EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, mart ayında Zonguldak'ta bin 248 armatür ile 257 kilometrelik alçak gerilim ve yüksek gerilim hattının bakımı yapıldı. Kentte 612 pano ile 501 trafo elden geçirildi.



Bartın'da bin 21 aydınlatma armatürü ve 21 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı. Kentte, 37 trafo ile 24 dağıtım merkezi elden geçirildi. Çankırı'da ise 174 aydınlatma armatürü ile 5 pano, 5 trafo ve 18 dağıtım merkezinin bakımı yapıldı.



Kırıkkale'de bin 561 aydınlatma armatürü, 1 trafo ve 87 dağıtım merkezinin bakımı gerçekleştirilirken, bazı ilçelerde 210 direk monte edildi.



Mart ayında Karabük'te 506 aydınlatma armatürü ve 186 metrelik alçak gerilim hattı elden geçirildi. Kentte, 120 pano, 120 trafo ve 164 dağıtım merkezinin de bakımı yapıldı.



Kastamonu'da 350 aydınlatma armatürünün bakım ve onarımı gerçekleştirilirken, 310 pano, 280 trafo ve 2 dağıtım merkezinin de bakımı tamamlandı.



Ankara'da ise mart ayında 7 bin 778 aydınlatma armatürünün bakımı yapıldı. Şehirde, 231 pano ile 70 dağıtım merkezi elden geçirilirken, 422 kilometrelik elektrik hattı ile 485 trafonun da bakımı gerçekleştirildi.