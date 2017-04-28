Başkent Edaş Kırıkkale'de Yeni Yatırım Yapacak

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 2017 yılında Kırıkkale'de yaklaşık 1 milyon liralık aydınlatma yatırımı yapacağını bildirdi.



Başkent EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, müşterilerine daha kaliteli hizmet sunmak hedefiyle, mevcut aydınlatma sistemlerinde bakım, onarım ve yatırım çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği belirtildi.



Kırıkkale'de sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak için şebeke ve aydınlatma yatırımlarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Başkent EDAŞ, 2017 yılında yaklaşık 1 milyon liralık aydınlatma yatırımı yapacak. Kırıkkale'de yapılan çalışma kapsamında ekonomik ömrünü dolduran aydınlatma ekipmanları yenileriyle değiştirilirken henüz ekonomik ömrünü doldurmamış, kullanılır durumda olan fakat dış etkenler sebebiyle arızalanan aydınlatma armatürleri de bakım ve onarımdan geçiriliyor.



Başkent EDAŞ olarak son 6 ay içerisinde bin 395 armatür ekonomik ömrünü tamamladığı için yenilendi. 3 bin 830 armatür yanar hale getirildi. Mahallelere toplamda 2 bin 117 kez, 30 cadde ve bulvara bakım yapıldı. Dış etkenler sebebiyle hasar gören 100 metrelik kablonun onarımı gerçekleştirildi."