Başkent Edaş, Kasım ve Aralık'ta Bakım ve Çalışmalarını Sürdürdü

Başkent EDAŞ, Kastamonu'da kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti kapsamında 2016 yılının son ayları olan Kasım ve Aralık'ta bakım, onarım çalışmaları ile yatırımlarına devam etti.



Başkent EDAŞ, Kastamonu'da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla, elektrik şebekelerinin yenilenmesi için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam ediyor. Daha aydınlık bir Kastamonu için Merkez, Taşköprü, Tosya, Araç, İhsangazi, Seydiler, Devrekani ve Ağlı ilçelerinde 650 aydınlatma armatürünün bakım ve onarımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, kentteki 40 panoyu elden geçirdi. Kentte, 45 trafo ile 3 dağıtım merkezinin de bakımı yapıldı.



Başkent EDAŞ, Kasım-Aralık 2016 döneminde Kastamonu'da yeni yatırımlara da hız verdi. Yılın son iki ayında Ağlı, Araç, Azdavay, Cide, Daday, Doğanyurt, İhsangazi, İnebolu, Merkez, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü ve Tosya'da 776 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamlayan Başkent EDAŞ ekipleri kente, toplam 34 kilometrelik yeni hat döşedi. Başkent EDAŞ, adı geçen dönemde kentteki 48 pano ile 28 yeni trafonun da montajını tamamladı.



Başkent EDAŞ'ın Kastamonu'daki bakım ve yatırım çalışmaları devam edecek. - KASTAMONU