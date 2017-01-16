Başkent Edaş'ın 7 Kentteki Yenileme Çalışmaları

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) kasım ve aralıkta kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti kapsamında faaliyet gösterdiği 7 ilde bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti.



Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu aylarda Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ta aydınlatma armatürleri, trafo, pano ve dağıtım merkezlerinde bakım ve yenileme çalışmaları yapıldı.



Ankara'da 31 bin 56 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ, 221 panoyla 116 dağıtım merkezini elden geçirdi. Ayrıca, 522 yeni elektrik panosunun yanı sıra 70 yeni trafonun da montajını yaptı.



Kentte ayrıca yeni yatırımlara da hız verildi. Ankara genelinde bin 681 yeni aydınlatma armatürünün montajı tamamlanırken, 254 kilometrelik alçak gerilim ve yüksek gerilim hattı döşendi. Ayrıca, 380 yeni pano yatırımı yapılarak, 90 yeni trafonun da montajı gerçekleştirildi.



Bartın, Çankırı ve Karabük'teki çalışmalar



Bartın'da bin 790 aydınlanlatma armatürünün ve 6 kilometre uzunluğunda hattın bakımı tamamlanarak, 26 trafoyla 13 dağıtım merkezi elden geçirildi.



21 yeni aydınlatma armatürü yatırımı gerçekleştirilen kentte, 5 kilometrelik yeni kablo döşeme işi tamamlandı. Ayrıca, 7 yeni pano yatırımının yapıldı ve 4 yeni trafo monte edildi.



Çankırı'da 500 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, kentteki 320 panoyu elden geçirdi. 320 trafo ile 640 dağıtım merkezinin de bakımı yapılırken, 441 yeni aydınlatma armatürü montajını tamamlandı. Kente, 20 kilometrelik yeni elektrik hattı döşendi, 48 yeni pano yatırımının yapıldı ve 23 yeni trafonun montajı tamamlandı.



Karabük'te 2 bin 390 aydınlatma armatürünün bakımını yapan şirket, 4,7 kilometrelik alçak gerilim hattını da elden geçirdi. Kentte 299 pano ile 299 trafonun da bakımı yapıldı. 324 yeni aydınlatma armatürü yatırımı gerçekleştirilirken, kent geneline 17 kilometrelik yeni hat döşedi. Kente 94 yeni pano ile 18 yeni trafonun montajı yapıldı.



Kastamonu'da yeni yatırımlar



Kastamonu'da Başkent EDAŞ, 650 aydınlatma armatürünün bakım ve onarımını gerçekleştirdi ve kentteki 40 panoyu elden geçirdi. Kentte, 45 trafo ile 3 dağıtım merkezinin de bakımı gerçekleşti.



776 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamlandığı Kastamonu'da, toplam 34 kilometrelik yeni hat döşedi. Başkent EDAŞ, adı geçen dönemde kentteki 48 pano ile 28 yeni trafonun da montajını tamamladı.



Şirket, Kırıkkale'de ise 8 bin 682 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştirirken 2 kilometrelik yüksek gerilim hattı döşedi. 93 pano ile 3 trafonun elden geçirildiği kentte, 37 dağıtım merkezinin de bakımı yapıldı.



Kırıkkale'de ayrıca, 254 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamlayan Başkent EDAŞ ekipleri, ilçeye 26 kilometrelik hat döşedi. Kentte 31 yeni pano ile 5 yeni trafonun montajı da tamamlandı.



Zonguldak'ta 6 bin 807 armatürün bakımını yapıldı ve kentte bulunan 207 kilometrelik alçak gerilim ve yüksek gerilim hattının bakımını tamamlandı. 442 pano ile 105 trafonun elden geçirildiği kentte, 126 dağıtım merkezinin de bakımı gerçekleştirildi.



Başkent EDAŞ, Kasım-Aralık 2016 döneminde Zonguldak'ta yeni yatırımlara da hız verdi. Kentte, 492 yeni aydınlatma armatürünün montajı yapıldı. Ayrıca, 43 kilometrelik alçak gerilim ve yüksek gerilim hattı döşeme işini tamamlanarak, 67 elektrik panosu ile 45 yeni trafonun montajı yapıldı.