Başkent'e Şehit Ateşi Düştü

Şırnak'ta PKK terör örgütü tarafından düzenlenen terör saldırısında şehit olan Piyade Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya'nın Ankara'daki evine ateş düştü. Şehit Kaya'nın Arda Yiğit isminde 15 aylık oğlu olduğu öğrenildi. Şırnak'ın Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri arasında bulunan Andaç mevkiindeki üs bölgesine sabah saatlerinde PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi. Saldırıda biri üsteğme...