Başkent'e şehit ateşi düştü

Helikopter kazasında şehit düşen polisin şehadet haberi, Ankara'daki evine ulaştı



ANKARA - Tunceli'de Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Sadettin Demir'in şehadet haberi, Ankara'daki evine ulaştı.

Tunceli'de Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopter, öğle saatlerinde olumsuz hava koşulları ve yoğun sis nedeniyle düştü. Kazada, 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay, 3 kişilik uçuş ekibi hayatını kaybetti. Helikopterin düşmesi sonucu şehit düşen polis memurlarından Sadettin Demir'in şehadet haberi, Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin Milli Eğitim Bakanlığında memur olarak çalışan eşi Sevcan Demir, acı haberi aldığında fenalaşıp bayıldı. Şehidin eşiyle birlikte Emrecan ve Emir Mustafa isimli 2 çocuğu ve yakınları yasa boğuldu.

Acılı aile, taziye ziyareti için gelenleri kabul etti. Şehidin yaşadığı evin bulunduğu apartmana dev Türk bayrağı asıldı. Sokakta bulunan diğer apartmanlar da Türk bayraklarıyla donatıldı. Keçiören Belediyesine bağlı ekipler, apartmanın önünde taziye çadırı kurdu. Taziye evinin önünde tedbir amacıyla ambulans ve sağlık ekibi bekletildi.

Şehit polis memuru Sadettin Demir'in Cizre Emniyet Müdürlüğünde görevliyken, dış görev için Tunceli'ye gittiği öğrenildi. Demir'in cenazesinin önce Ankara'ya getirileceği, ardından defnedilmek üzere memleketi Kırşehir'in Kaman ilçesine götürüleceği öğrenildi.

"Keçiören halkı olarak üzgünüz"

Şehit polis memurunun yaşadığı apartmanın yöneticisi Ali Tarık, "Şehit Sadettin Demir'i ve eşini bizzat tanıyorum. İyi bir insandı gerçekten. Yüreğime bir ateş düştü bugün. Şehidimiz için yapılması gereken ne varsa el birliğiyle yapalım. Keçiören halkı olarak gerçekten çok üzgünüz. Elim bir olay, diyecek bir şey bulamıyorum. Kendisiyle en son 3 ay önce görüşmüştüm. Babayiğit, efendiliğiyle tanınan bir insandı. Hiçbir zaman 'ben polisim' diye böbürlenmezdi. Şahadet haberi verildiğinde ben buradaydım. Acı haberi vermeye polis memurları geldi. Eşi haberi aldığında direkt bayılıp yere düştü. Eşinin o halini görünce ben çok şaşırdım. Hiç beklemediğimiz bir anda oldu. Böyle olmamalıydı. Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

"Muhsin Yazıcıoğlu'nu çok severdi, o da helikopter kazasında hayatını kaybetti"

Demir'in komşusu Mustafa Dağlan ise "Sadettin iyi bir arkadaştı. Uzun zamandan beri tanışıklığımız var. Bugün Tunceli'deki acı kazada kendisini kaybettiğimizi öğrendik. Çok iyi bir insandı. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu çok severdi. O da bu şekilde bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Acımız büyük; bekliyoruz, yapacak bir şeyimiz yok. Tüm şehit ailelerine başsağlığı diliyorum. Allah bir daha acı göstermesin" ifadelerini kullandı.