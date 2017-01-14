Başkent Ayazı Eymir Gölünü Dondurdu

Ankara'da ki dondurucu hava Eymir Gölü'nün donmasına neden oldu. Gölün donmasını fırsat bilen Ankaralılar donan gölün üzerinde horon ve Ankara oyun havaları eşliğinde eğlendi.



Ankara'da etkili olan soğuk hava Eymir Gölü'nün donmasına da neden oldu. Haftasonunu Eymir'de geçiren vatandaşlar, bu fırsatı değerlendirerek gölün üzerinde horon ve Ankara oyun havaları eşliğinde eğlendiler. Eymir'e gelen gelin ve damat gölün üzerine çıkarak manzaraya karşı fotoğraf çektirdi. Kimi vatandaşlar ise donan gölün üzerinde kızak kaydı. - ANKARA