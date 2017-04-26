Başkarcı'daki Düğün Salonu ve Pazaryeri İnşaatının Yapımı Tamamlandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Mahallesi'nde düğün salonu ve pazaryeri inşaatının yapımı tamamlandı.



Merkezefendi Belediyesi, Başkarcı Mahallesi'nde ki düğün salonu ve pazaryeri inşaatını tamamladı.



Alt katı 589 metrekarelik kapalı pazaryeri olan kompleks projenin üst katında ise 540 metrekarelik düğün salonu bulunuyor. 400 konuk kapasiteli düğün salonu, bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak.



Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Başkarcı Mahallemizde yaptığımız kompleks proje pazaryeri anlamında mahalle halkının, düğün salonu anlamında ise ilçemizin ve Denizlimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Projemizin inşaatı bitti. İç dekorasyonu da tamamladıktan sonra artık açılışa hazır hale gelecek. Vatandaşlarımız yaz aylarında düğünlerini burada yapabilecek. Şimdiden öncelikle mahalle halkımıza sonra da tüm ilçemize ve Denizlimize hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi. - DENİZLİ