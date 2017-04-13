Başkanlık Kupasında Masa Tenisinin Şampiyonları Belli Oldu

Masa tenisi branşında gençler ve yıldızlar kategorilerinin ardından küçükler kategorisinde de final maçları tamamlanarak şampiyonlar belirlendi. toplamda 68 okuldan 272 sporcunun katıldığı masa tenisi müsabakalarında küçükler kategorisi karşılaşmaları nefesleri kesti. Küçük raketler, birbirleriyle adeta profesyonel sporcular gibi yarışarak şampiyonluk mücadelesi verdi.

DERECEYE GİREN OKULLAR

Masa tenisi branşında yer alan kategorilerde dereceye giren okullar şöyle sıralandı: Genç erkekler kategorisinde; 1'inci Spor Lisesi, 2'nci Hacı Sevim Yıldız 1 Meslek Lisesi, 3'üncü Turgutalp Anadolu Lisesi, 4'üncü Mediha Hayri Çelik Fen Lisesi. Genç kızlar kategorisinde; 1'inci Naire Çikayeva Anadolu Lisesi, 2'nci Sosyal Bilimler Lisesi, 3'üncü Mediha Hayri Çelik Fen Lisesi, 4'üncü Nene Hatun Kız Meslek Lisesi. Yıldız erkekler kategorisinde; 1'inci Kocatepe Ortaokulu, 2'nci Doğa Okulları, 3'üncü Yenice 19 Mayıs Ortaokulu, 4'üncü Özel Altın Nesil Ortaokulu. Yıldız kızlar kategorisinde; 1'inci Altı Eylül Ortaokulu, 2'nci Kocatepe Ortaokulu, 3'üncü Sezai Karakoç Ortaokulu, 4'üncü Alanyurt Ortaokulu. Küçük erkekler kategorisinde; 1'inci Kocatepe Ortaokulu, 2'nci Altı Eylül Ortaokulu, 3'üncü Alanyurt Ortaokulu, 4'üncü Sezai Karakoç Ortaokulu. Küçük kızlar kategorisinde; 1'inci Altı Eylül Ortaokulu, 2'nci Kocatepe Ortaokulu, 3'üncü Özel İnegöl Ortaokulu, 4'üncü Alanyurt Ortaokulu.

BURSA'NIN EN GENİŞ SPOR ORGANİZASYONU

Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ta masa tenisi küçükler kategorisi final karşılaşmalarını takip etti. İnegöl Belediye Spor Salonundaki müsabakalar sırasında verilen aralarda bazı sporcularla masa tenisi oynayan Başkan Aktaş, Başkanlık Kupasına ilişkin bir açıklama da yaptı. Bursa'nın en geniş spor organizasyonunun tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Aktaş, "İnegöl olarak nüfusumuza, ekonomimize yaraşır bir şekilde eğitimde de, sporda da, kültür sanatta da hızlı bir şekilde yol alıyoruz. Bu görkemli Başkanlık kupamızda da bildiğiniz gibi mümkün olduğunca daha fazla öğrenciyi sporun içerisinde tutabilmek için; futbol, futsal, voleybol, basketbol, masa tenisi ve puanlı atletizm olmak üzere 6 ayrı branşta, 14'ü erkekler ve 9'u kızlarda olmak üzere 23 kategoride 4 bin civarında sporla ilgilenen çocuğumuzla müsabakalar düzenliyoruz. Bugün de masa tenisinde küçükler kategorisinin maçlarını izlemeye geldik. Daha önce gençler ve yıldızlar kategorilerinde yapılan final maçları sonrası bugün de küçük sporcularımız final mücadelesi veriyor" dedi.

HER YIL BÜYÜYEREK DEVAM EDİYOR

Aktaş, Başkanlık Kupası'nın bu yıl 2'nci kez düzenlendiğini hatırlatarak şöyle konuştu: "Her yıl katlanarak bu organizasyon devam ediyor. İnşallah çocuklarımızın eğitim öğretim hayatları devam ederken, onlara hem spor yapma zevkini tattırmak hem aralarında bu sporlarda kabiliyeti olanları seçmek ve bu manada kendilerine eğitimler vermek, beraberinde de bu müsabakaların keyif ve heyecanını hem oynayanlara hem izleyenlere yaşatmak adına bu organizasyonları hayata geçiriyoruz. Çokta başarılı olduğumuzu burada bir kez daha gördük. Ben burada görev alan hocalarımıza, organizasyonda emeği geçen Belediye Spor İşleri Müdürlüğündeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

SPORDAKİ BAŞARILARIMIZLA ANILMAK İSTİYORUZ

Masa tenisi müsabakalarına toplamda 68 okuldan 272 öğrenci katıldığını da dile getiren Aktaş, "Yıldızlarda 12 erkek 6 kız olmak üzere toplam 18, gençlerde 16 erkek 12 kız olmak üzere toplam 28, küçüklerde ise 13 erkek 9 kız takımı olmak üzere toplam 22 takım mücadele etti. Bu güzelliklerin oluşmasında her kimin emeği varsa teşekkür ediyorum. Biz İnegöl olarak mobilyayla, ihracatla, sporla ve spordaki başarılarla anılmak istiyoruz. Bu doğrultuda da hızla koşuyoruz" açıklamalarında bulundu.