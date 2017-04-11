Başkanlık Kupasında Heyecan Başladı

Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın vuruşuyla başladı.

Coşkulu seyircisi ve taraftarı ile ilk karşılaşmalarına çıkan Can Bobinaj -Cumhuriyet Futbol ve Sağlık Spor- Cezaevi Spor karşılaşmaları ile start aldı.

Başkan Tutal, Turnuvanın birlik ve beraberliğe vesile olması amacıyla böyle bir organizasyon başlattıklarını belirterek, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile uzak yakın şehrin farklı mahallelerinden 500'ü aşkın oyuncunun katıldığını kaydetti.

B aşkan Tutal, 25 takımın kura çekimi ile fikstürünün belirlendiği ve toplam 42 karşılaşma yapılması planlandığını dile getirdi. Takımlara başarı dileklerinde bulunan Başkan Tutal'ın vuruşuyla turnuva başladı.

Başkanlık Kupası Futbol turnuvaları Pazar hariç her gün Saat:17.15 'de Atatürk Kapalı Spor Salonu yanında bulunan sentetik çim sahada oynanacak. Turnuvalar yaklaşık 1 ay sürecek.



