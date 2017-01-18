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-Beyaz Saray ve çevresinden tören hazırlıkları detaylar WASHİNGTON - 20 Ocak 2017 tarihinde Başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump için Washington'da yapılacak tören hazırlıkları devam ediyor
Başkanlık Koltuğuna Oturacak Trump Için Tören Hazırlıkları - Washington
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : -Beyaz Saray ve çevresinden tören hazırlıkları detaylar WASHİNGTON - 20 Ocak 2017 tarihinde Başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump için Washington'da yapılacak tören hazırlıkları devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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