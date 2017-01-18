Başkanlık Koltuğuna Oturacak Trump Için Tören Hazırlıkları - Washington

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : -Beyaz Saray ve çevresinden tören hazırlıkları detaylar WASHİNGTON - 20 Ocak 2017 tarihinde Başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump için Washington'da yapılacak tören hazırlıkları devam ediyor.

Başkanlık Koltuğuna Oturacak Trump Için Tören Hazırlıkları - Washington

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
-Beyaz Saray ve çevresinden tören hazırlıkları detaylar WASHİNGTON - 20 Ocak 2017 tarihinde Başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump için Washington'da yapılacak tören hazırlıkları devam ediyor

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