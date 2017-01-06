Başkanlardan Teröre Kınama Mesajları

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, İzmir'de yaşanan terör saldırısını kınadı.



Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, gerçekleştirilen saldırı hakkında yayımladığı mesajında, "İzmir Bayraklı Adliyesinde Hain Terör Örgütünün bombalı araçla yapmış olduğu saldırı sonucu 2 kahraman evladımızın şehit olmasının üzüntüsünü yüreğimizde yaşamaktayız. Patlamada daha büyük bir faciayı canı pahasına engelleyip Şehadete yürüyen kahraman polisimizin mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Terörü ve terörden beslenenleri lanetliyorum. Allah (C.C.) Kahhar ismi ile muamele eylesin" ifadelerini kullandı.



Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ise, İzmir'in kana bulanmak istendiğini belirtti. Yalçın mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Şehidimiz Fethi Sekin başta olmak üzere kahraman polislerimiz bozguna uğrattı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terör ve terörü destekleyenler hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak, birlik ve beraberliğimizi zedeleyemeyecek ve asla başarılı olamayacaklardır."



Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman da duydukları üzüntüyü dile getirerek, "Düşmana ilk kurşunun atıldığı, demokrasinin ve bağımsızlığımızın sembolü güzel İzmir'de kanlı terör örgütü karanlık yönünü ortaya koydu. İzmir Adliyesinde gerçekleşen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan anlayışından uzaklaşmayacağız. Toplumu kutuplaştırmaya yönelik, devletimizi yıldırmaya yönelik, milletimizi korkutmaya yönelik girişimlerde bulunanlar asla başarılı olamayacaklar" ifadelerini kullandı.



Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş ise, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Çok can gitmesin diye kendi canını feda eden polisimiz olduğu sürece terör amacına ulaşır mı? Vatanın istikbali için, akşam eve gidip çocuklarına sarılamayacağını bile bile teröristlere engel olan bir millete zeval gelir mi? Öldürmeyle bitmeyen, öldürdükçe çoğalan bir milletin varlığı teröristlere geçit verir mi? Rahat uyu Şehidim, bu vatan bölünmeyecek! Devletin ve milletin muhafazası için eşkıya ile vuruşa vuruşa ahirete yürüyen Fethi Sekin kardeşimizin şehadetini kabul eyle ya Rabbi." - BİLECİK