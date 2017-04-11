Başkanlar Birlikte "Evet" Çalışması Yaptı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün referandum da vatandaşların "evet" oyu vermesi için Kepez ilçesinde birlikte çalışma yaptıkları bildirildi.



Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, referandum çalışmasına ağırlık veren Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel ile ilçenin dört bir yanında halk buluşmaları düzenledi.



AK Parti Kepez İlçe Başkanı Yusuf İşeri ve ekibinin hazırladığı programlara dahil olan iki belediye başkanı, Varsak Esentepe Mahallesi, Osman Gazi Semt Konağı, Teomanpaşa Mahallesi Semt Pazarı ve Fethiyeliler Kıraathanesi, Erenköy ve Göçerler mahallelerinde vatandaşlar ile buluştu. Referandumun önemine dikkati çeken konuşmalar yapan belediye başkanları, vatandaşların sıkıntılarını dinledi.



Kepez'in birçok birikmiş sorununun çözümünde rol alan Türel ile referandum çalışması yapan Tütüncü, "evet" oylarının çıkmasıyla ülke yönetiminde de böylesi işbirliği olacağını anlattı.



Kepez'in şehircilik konusunda yıllardır ötelenmiş ve birikmiş sorunlarının Türel'in desteği ve hizmet yatırımları ile çözüldüğünü hatırlatan Tütüncü, "Büyükşehir Belediyesinin bir önceki döneminde aşamadığımız birçok imar sorununu, Başkan Türel döneminde çözüme kavuşturduk. Referandumdan 'evet' oylarının çıkmasıyla, Türkiye yönetiminde de çok başlılık ortadan kalkacak ve hızlı bir kalkınma hareketi başlayacak." dedi.



Referandumdan "evet" oyu çıkmasını isteyen belediye başkanları, böylelikle Antalya ölçeğinde gösterdikleri başarının Türkiye ölçeğinde de sergilenebileceğini vurguladı. Yeni sistem ile ülke yönetimindeki prangalardan kurtulmuş olunacağının altını çizen başkanlar, herkesi pazar günü sandığa gitmeye davet etti.